Stell Eesti AS koolitus- ja kompetentsikeskus pakub parimaid lahendusi kinnisvarakeskkonna juhtimiseks

Pakume mitmeid erinevaid Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu (EKKL) poolt tunnustatud õppekavaga koolitusi. EKKL tunnustus on kvaliteedi märk, mis kinnitab, et pakutavad koolitused vastavad sektori parimatele praktikatele ja standarditele. Koolitused hõlmavad erinevaid teemasid, alates tehnilisest hooldusest kuni klientide teenindamise, tehisintellekti kasutamise ja juhtimisoskusteni. See võimaldab töötajatel arendada oma oskusi ja teadmisi laiapõhjaliselt, mis on vajalik edukaks toimetulekuks kinnisvarateenuste valdkonnas.