Vanas ajaloolises koolimajas ei lähe seminaril õpitu tuulde!

Praeguse Rannarahva Muuseumi hoone on otsast otsani tarkust täis imbunud – pea sada aastat tegutsenud koolis jagatud tarkused talletusid ümbruskonna aurasse. Kui need seinad vaid oskaksid rääkida…või oot…tegelikult nad isegi teevad seda, sest praegu majas tegutsev muuseum on omakorda oma tarkused näitustena välja pannud.