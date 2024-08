Relvaloa ja esmaabi koolitused Tondi Lasketiirus: oskused, mis võivad päästa elusid!

Meie koolitusprogrammi teeb unikaalseks e-õppe keskkond, kus saate iseseisvalt vaadata loenguid ja lahendada teste, mis muutuvad ajas vastavalt eksamilt saadud tagasisidele. Kogenud instruktorid, kellel on laialdased kogemused politsei ja sisekaitse valdkonnas, jagavad Teiega oma teadmisi ja nippe, et tagada Teie edukas sooritus politsei relvaeksamil.

Mis teeb meie koolitused eriliseks? Tondi Lasketiirus harjutate relvadega, mis on kasutusel päris eksamil - see tähendab, et Teie relvaeksami ettevalmistus on maksimaalselt tõhus. Koolitustel kasutatakse püstolit Glock 19, revolverit Taurus ja väikesekaliibrilist püssi CZ, need on täpselt samad relvad, mida PPA ka eksamil kasutab.