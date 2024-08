Sügisene rahu ja inspiratsioon Karukella puhkemajas – täiuslik paik koolituste ja seminaride läbiviimiseks

Kui plaanite oma väiksema tiimi või osakonna järgmise seminari korraldamist, siis on Karukella puhkemaja just see, mida vajate. Sügis on parim aeg, et tuua oma tiim kokku, õppida ja kasvada koos keskkonnas, kus töö ja puhkus käivad käsikäes. Broneerige Karukella puhkemaja juba täna ja looge oma ettevõttele unustamatu elamus, kus igal detailil on tähendus ja kõik on mõeldud Teie vajadusi silmas pidades.