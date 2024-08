Tule õpi asendamatuks ekspordi- või digiturundusspetsialistiks

Kooli erialade ja täienduskoolituste valik on pidevas uuenemises, et vilistlastel ja tänastel õppijatel oleks alati põhjust enesetäiendamiseks Tallinna Majanduskooli tagasi pöörduda.

Ekspordispetsialisti täienduskoolitusel on õpingute alustamise tingimuseks vähemalt keskhariduse olemasolu. Õppimine on tasuta!

Täiendav vastuvõtt ekspordispetsialisti täienduskoolitusele on avatud kuni 15.09.2024, täpsemalt leiad avalduse esitamise info kooli kodulehelt .

Sügisel alustab uus digiturundusspetsialisti tasuta täienduskoolitus, mis keskendub eelkõige digiturunduse tehnilisele poolele. Koolituse käigus saab selgeks Meta ja Google reklaamide eesmärgipärane seadistamine, analüüsimine ja optimeerimine, veebianalüütika kasutamine ning SEO rakendamine soovitud tulemuste saavutamiseks. Kui soovid Meta ja Google reklaamide seadistamise päriselt selgeks saada, siis on see koolitus just Sulle!