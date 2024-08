Sel õppeaastal lisanduvad neli uut riigikooli

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul loob riigikoolide võrgustiku laienemine Ida-Virumaal ühtsed tingimused eestikeelsele haridusele üleminekul ning riigigümnaasiumide loomine toetab seatud sihti, et vastutus keskhariduse eest liiguks tulevikus tervikuna riigile. «Suuname ka täiendavad investeeringud Ida-Virumaa põhikoolivõrku ning sellest on lähiaastatel saamas esimene korrastatud koolivõrguga maakond, kus koolide arv on vastavuses õppijate hulgaga,» rääkis minister.

Eestiüleselt on koolivõrgu korrastamiseks koalitsioonilepingus kokku lepitud, et aastaks 2035. liigub vastutus keskhariduse eest tervikuna riigile ja põhihariduse jääb omavalitsuste vastutada. Samuti on kavas luua üld- ja kutseharidust ühendavad hariduskeskused, kus on võimalik omandada kutset, rakenduslikku gümnaasiumiharidust, nii mittestatsionaarset kui ka akadeemilist gümnaasiumiharidust ning läbida ka ettevalmistava õppe aasta.