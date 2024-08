Haridusteaduste instituut avab õppeaasta rekordarvu tudengitega

«Mind motiveeris kandideerima suur kirg ja huvi õpitava eriala vastu. Lisaks on meie osakonna õppejõud ja töötajad väga toetavad, tudengisõbralikud ning oskuslikud oma eriala spetsialistid, kelle käe all õppida on suur au. Õppejõud oskavad luua väga positiivse õpikeskkonna nii, et õppimine on paeluv,» märkis Kanarbik.

Ta ootab algavatelt õpingutelt põnevaid erialaseid teadmisi, praktilisi kogemusi, sõbralikku atmosfääri ning toetavaid ja rõõmsameelseid kursusekaaslaseid.

Haridusteaduste instituudi õppijate seas on väga palju neid, kes juba töötavad koolis või lasteaias. «Anname olulise panuse, et suurendada kvalifitseeritud õpetajate osakaalu tööturul. Samas on õpetajate põua leevendamiseks ülikooli panusest vähe. Õpetajaid peavad ootama atraktiivsed töökohad – see tähendab, et peame kogu ühiskonnaga õpetaja ametit veelgi selgemalt väärtustama,» märkis Pedaste.

Ta lisas, et ettevalmistus ülikoolis, suhtumine ühiskonnas ja kultuur koolis või lasteaias on need, mis üheskoos leevendavad õpetajate nappust.