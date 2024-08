Muu emakeelega lastel säilib ka edaspidi koolides võimalus oma emakeelt ja kultuuri õppida

«Meie eesmärk on toetada lapsi, kelle emakeel ei ole eesti keel, eestikeelsele haridusele üleminekul. Pakume koolitundide raames võimalust tegeleda ka oma emakeele ja kultuuri tundmaõppimisega. Emakeelse õppe toetamine aitab lapsel hõlpsamini selgeks saada ka teised keeled,» ütles haridusminister Kristina Kallas. «Kui koolides on rohkem sama keeletaustaga lapsi, korraldatakse õpe üldjuhul koolis. Kuid hea võimalus on õpilastele pakkuda keele ja kultuuriõpet ka väljaspool kooli, näiteks koostöös rahvuskultuuriseltsidega või teiste keele- ja kultuuriõppeasutustega,» lisas minister.