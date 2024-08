KOOLITUSJUHT: Eneseareng annab eelised tööturul ja uue energia sügiseks

„90% koolituse kvaliteedist sõltub koolitajast. Loomulikult mõjutab seda ka keskkond, koolituskaaslased jne, kuid koolituse sisu ja hea ülesehituse eest vastutab ikkagi koolitaja“ on Freimane veendunud. Näiteks eelmisel aastal aasta koolitaja tiitli pälvinud Kati Orav on sügisel Tallinna Õpetajate Majas läbi viimas visuaalse lihtsustamise koolitust. See on just sedasorti koolitus, mis ei pruugi küll tööalaselt hädavajalik olla, kuid mis tänu praktilisele koolituse ülesehitusele ja imelisele koolitajale avab täiesti uue maailma. Visuaalne lihtsustamine aitab kaasa seoste loomisele, mis omakorda aitab olla edukam uue info omandamises, aga ka koostöös ja juhtimises. Seepärast on seda mõnus kasutada nii märkmete tegemiseks kuulaja rollis olles, aga ka kõnelejana keerulisemate teemade edasiandmiseks.