Raport: lähikümnendil on vaja ligi 600 uut matemaatikaõpetajat

Kuigi kaks kolmandikku matemaatikaõpetajaks õppinutest jääb ametisse püsima, on pealekasv vajalikust pea kaks korda väiksem ning suurim matemaatikaõpetajate asendusvajadus on Lääne maakonnas ja Raplamaal.

Arenguseire Keskuse ekspert Eneli Kindsiko tõi välja, et aastatel 2005-2023 on Eestis koolitatud üle 600 matemaatikaõpetaja, kellest 64 protsendil on praegu peamine töösuhe õpetajana. Samas ei piisa sellest tempost pensioniikka jõudvate õpetajate asendamiseks.

Arenguseire Keskus toob lühiraportis välja, et 2023/24 õppeaastal oli Eestis 3289 matemaatikaõpetajat ning kõige kriitilisem järelkasvu vajadus on 7.-12. klassides, kus iga kolmas õpetaja on enam kui 60-aastane. Maakonniti on suurim matemaatikaõpetajate asendusvajadus Läänemaal ja Raplamaal, kus vastavalt 46 protsenti ja 42 protsenti matemaatikaõpetajatest on 60-aastased ja vanemad.