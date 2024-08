Kõrgkoolides valitakse enim ärindust ja haldust, kutseõppes on popp tehnika ja tootmine

Statistikaameti rahvastiku- ja haridusstatistika tiimijuhi Terje Trasbergi sõnul võeti kõrghariduses 2023/2024 õppeaastal vastu inimesi 530-le ja kutsehariduses 584-le õppekavale. Need omakorda jaotusid 28 erinevasse õppekavagruppi. «Neist 11 on sellised, mida saab valida vaid kõrgkoolides. Nendeks on ajakirjandus ja infolevi, füüsikalised loodusteadused, humanitaaria, keeled ja kultuurid, matemaatika ja statistika, psühholoogia, sotsiaalteadused, sport, usuteadus, õigus, õpetajakoolitus ja kasvatusteadus,» selgitas ta.