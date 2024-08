Vastuvõtt keskharidusõppesse algab uuel aastal pärast põhikooli eksameid

Kallase sõnul on oluline, et iga põhikoolilõpetaja omandaks baasina keskhariduse või kutseoskuse. «Meie eesmärk on teha haridustee jätkamine õpilasele võimalikult lihtsaks ja arusaadavaks ning pakkuda paindlikke õpiteid. Gümnaasiumisse ja kutsekooli sisseastumine on edaspidi esimest korda ühtse algusajaga ning loogilises järgnevuses põhikooli lõpueksamitega, et neid saaks arvestada ka uude kooli sisseastumisel.»