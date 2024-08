Seikle, õpi ja inspireeri – korralda koolitus Kaevandusmuuseumis

Kas otsid inspireerivat ja unikaalset kohta koolituse, õppelaagri või seminari korraldamiseks? Eesti Kaevandusmuuseum on just see paik, kus sündmus saab täiesti uue mõõtme. Siinses ajaloolises keskkonnas saad õpilastega osaleda harivatel tuuridel, uurida kaevandamise rikkalikku ajalugu ning kogeda autentset kaevurite maailma. Õpilasgruppidele pakume ka soodsat retromajutust.