Loo oma tulevik: VOCO Koolituste praktilised kursused

Praktilised koolitused, kus saad oma kätega midagi päriselt ära teha, on osutunud üha populaarsemaks ja ka tulemuslikumaks õppeviisiks. VOCO Koolitused on loodud just selleks, et anda inimestele võimalus, kas tööalasest vajadusest või lihtsalt huvist, uusi oskusi omandada ja miks mitte uut karjääriteed alustada.

Koolituste valik katab väga erinevaid valdkondi, nagu ehitus, ilu, turism, tehnika, toit, IT ja äri. Kursused toimuvad nii veebis, Tartus kui ka Ida-Virumaal ning neid viivad läbi Tartu Rakendusliku Kolledži kogenud õpetajad, tunnustatud koolitajad ja tugevad praktikud väljastpoolt koolimaja.

Õppimise käigus ei oota huvilisi ainult tühi klassiruum ja teooria, vaid ka reaalsed tööriistad, materjalid ja masinad. Näiteks ehituskoolis saad oma kätega puitmajade konstruktsiooni kokku panna või miks mitte proovida kiiret koduremondi koolitust. Toidukoolis saad praktilised oskused, kuidas valmistada maitsvaid küpsetisi või hoopis sushit ning näiteks teadmised, kuidas luua ise POP UP kohvik. Need on ainult mõned näited, mida VOCO koolitused pakuvad.

Elukestev eneseharimine võib toimuda ka tasuta

Lisaks leiab nende koolituste varamust ka tasuta koolitusi, mida rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. See on suurepärane võimalus kõigile, kes soovivad oma oskusi täiendada või täiesti uue valdkonnaga tutvuda.

Ka VOCO koolitustest osavõtjad on andnud positiivset tagasisidet, et uute teadmiste kogumine on olnud väärt ettevõtmine. Näiteks toob Terje esile digiturunduse koolituse, kus ta sai praktilisi nõuandeid, kuidas oma ettevõtet veebis nähtavaks teha ja kasumit suurendada. Anne-Leena kiidab Adobe InDesigni koolitust, mis oli tema sõnul kui puhkus: “Asjalik koolitaja, põhjalik teemakäsitlus ja palju uusi teadmisi, mida raamatutest leida ei oskaks,” kirjutab ta.

Kutsu VOCO Koolitus oma ettevõttesse

VOCO koolituskeskus pakub võimalust ettevõtetele tellida just selline koolitus, mis vastab nende töötajate vajadustele. See on investeering, mis tasub end kiirelt ära, sest motiveeritud ja koolitatud töötajad on iga eduka ettevõtte alustala.

VOCO Koolitused ootavad, et luua uusi oskusi ja teadmisi täis tulevikku. Vaata koolitusi ja võta ühendust siit.