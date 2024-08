Eestikeelsele haridusele üleminek alushariduses toob kaasa mitmeid sisulisi väljakutseid, mis ei puuduta vaid kvalifitseeritud õpetajate leidmist või õppekeele muutumist lasteaias. Üks suurimaid väljakutseid Ida-Virumaa lasteaedades on eestikeelse ja keeleliselt rikka õpikeskkonna loomine lastele, kel on muu kodukeel või kelle kodupiirkonnas elab vähe eesti keelt emakeelena kõnelejaid. Lapsest lähtuva ja keeleliselt rikka õpikeskkonna loomiseks on oluline seda terviklikult mõtestada, kavandada ja ellu viia kõigis lasteaiaelu valdkondades, kaasates sellesse kogu lasteaiapere ja lapsevanemad.

Lea Maiberg lisas, et teema olulisus seisneb ka õpetajate toetamises. «Ühiskonna ja iseenda pandud survest kardavad õpetajad, et kui nad kohe ei suuda luua ideaalset eestikeelset keskkonda, on nad läbikukkunud ja veavad «oma» lapsi alt. Ideaalne õpikeskkond ei saa aga kunagi valmis. See on protsess, mida luuakse koos lastega, ja selle käigus õpivad kõik osapooled,» ütles Maiberg.