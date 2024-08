Tallinna Tervishoiu Kõrgkool kutsub tutvuma sügishooaja täienduskoolitustega

“Elukestev õpe on ühiskonnas ja töömaailmas äärmiselt oluline. Seetõttu püüame igal aastal pakkuda mitmesuguseid tervishoiuteemalisi koolitusi, kus jagatakse uusi teadmisi ja oskusi nii tervishoiutöötajatele kui ka tervishoiust huvitatutele. Meil on palju spetsiifilistele sihtrühmadele suunatud täienduskoolitusi, aga on ka koolitusi, mis ei vaja erialast haridust – seega sobivad need kõigile,” ütleb Siret Piirsalu, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli elukestva õppe keskuse juhataja.