SPAMINAR - lõõgastav spaa ja tegus seminar käsikäes

Suur pluss – Tallinna lähedal, kuid samas pisut eemal

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur eelistas samuti Viimsi SPA-d. „Nende kasuks mängib see, et asuvad kesklinnale lähedal, samas siiski väljaspool Tallinnat. Tavaliselt on pooled meie koolitustel osalejatest Tallinnast ja teine pool mujalt Eestist. Neile, kes Tallinnast tulevad, on Viimsisse transport tasuta ja lühikese sõidu kaugusel, samas piisavalt kaugel, et tuua neid oma tavapärasest keskkonnast välja,“ ütleb agentuuri koolitusspetsialist Caroline Männik.