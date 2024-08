Kodukontor tugevdab iseseisvust, kuid võib ohtu seada meeskonna koostöövõime

Koroonapandeemia aegne olukord, kus paljud meist pidid kohanema kodukontoriga, tõi kaasa mitmeid positiivseid muutusi töötamiskultuuris. Eelkõige on juhid ja meeskonnaliikmed õppinud iseseisvalt tegutsema, seadma ja saavutama oma eesmärke ilma otsese järelevalveta. Kodukontor pakkus võimalust keskenduda individuaalsele tööle rahus ja vaikuses, ilma pidevate katkestusteta. See on andnud töötajatele suurema vastutuse ja autonoomia oma tööülesannete täitmisel, mis omakorda võib suurendada tööefektiivsust ja rahulolu.

Kuid samal ajal, kui iseseisva töötamise oskused on paranenud, on meeskonna- ja koostöö oskused saanud kannatada. Kui igaüks keskendub oma individuaalsetele eesmärkidele ja töötab suures osas eraldatult, väheneb kollektiivse tegevuse sünergia. Organisatsioon võib leida end olukorras, kus meeskonnaliikmed on küll suurepärased iseseisvalt töötajad, kuid neil on raskusi ühiste eesmärkide poole liikumisel ja koostööl põhinevate lahenduste leidmisel.

Foto: Chanet Creative OÜ

WEQ (meeskonna intelligentsus ja koostöövõime) vaates on see murettekitav, kuna emotsionaalse intelligentsuse arendamine ja rakendamine töökohal sõltub suuresti vahetust suhtlusest ja ühisest koostööst. Kodukontori võimendatud individuaalsus võib kaasa tuua olukorra, kus meeskonnad kaotavad võime üksteist toetada, konflikte ennetada ja lahendada ning innovatsiooni soodustada.

Seetõttu on oluline, et organisatsioonid leiaksid tasakaalu iseseisva töö ja meeskonnatöö vahel. Kuigi kodukontor on andnud töötajatele väärtuslikke oskusi ja suuremat vabadust, on sama oluline säilitada ja arendada koostöövõimet ja meeskonna dünaamikat. See tähendab, et tuleb pakkuda võimalusi meeskondlikeks tegevusteks, regulaarseteks koosolekuteks ja vahetuks suhtlemiseks, mis aitab säilitada meeskonnavaimu ja tagada, et organisatsioon suudab saavutada oma ühiseid eesmärke.

Juhid ja organisatsioonid peaksid keskenduma mitte ainult individuaalsete oskuste ja autonoomia arendamisele, vaid ka meeskonna koostöövõime säilitamisele ja tugevdamisele. WeQ põhimõtete järgimine aitab organisatsioonidel tasakaalustada iseseisva töö ja meeskonnatöö eeliseid.

Foto: Chanet Creative OÜ

WeQ meeskond pakub võimalust tugevdada meeskonna koostööd, usaldust ja ühtsustunnet mitme päevase koolitusreisiga.

Reisi ja koolituse käigus süveneb meeskonnaliikmete vaheline suhtlemine, empaatia ja koostöövõime, taastades meeskonna sidemed. Ühised kogemused ja tegevused aitavad teil luua ühtsema ja tulemuslikuma meeskonna. Kutsume teid osalema, et taastada meeskonnavaim ja saavutada koos rohkem kui kunagi varem. Rohkem infot saad lugeda siit.