Kuidas meeskonna intelligentsus võimendab sinu ettevõtte edu?

Juhtide seas on üha populaarsemaks muutumas fookuse suunamine meeskonna arendamisele. Sageli arvavad aga juhid, et kui inimesed kokku tuua ja arutada, mis on vaja teha, siis koostöö hakkab toimima iseenesest. Tegelikult on grupist tõeliselt tõhusa meeskonna kujundamine protsess, mis nõuab pidevat tähelepanu, hoolt ja strateegilist lähenemist.

Ühepäevased koolitused ei loo püsivaid muutusi meeskonnas. Meeskondade areng on kõige tulemuslikum siis, kui nende toetamist jätkatakse pikema aja jooksul. Selline järjepidev töö aitab meeskonnal ühtlustuda, arendada selgema arusaama oma "miksist" ja ühise eesmärgi olulisusest. Pikaajaline tugi annab meeskonnale aega omandatud teadmiste rakendamiseks ja sisemiseks muutumiseks. See omakorda tugevdab nende võimet tegutseda tõhusalt ja ühtselt.

Foto: Chanet Creative OÜ

Juhi roll selles protsessis on kriitilise tähtsusega. Tõeliselt edukas juht mõistab, et tema ülesanne on luua keskkond, kus meeskond saab kasvada ja areneda ning et see eeldab teadlikku pühendumist nii meeskonna kui ka iga liikme individuaalse arengu toetamisele. See kiirendab kogu organisatsiooni kasvu ja edukust. Juht vajab selget arusaama sellest, kuidas arendada tõhusat meeskonda, kuidas ühendada inimesi, kellel on erinevad oskused, arusaamad ja väärtused, ning kuidas luua usaldusväärne ja austav keskkond.

See nähtamatu jõud, mille kohalolu meeskonnas võib tuua kuni 30% paremaid tulemusi, on meeskonna intelligentsus (WeQ).