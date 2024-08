Tahad palju saavutada, aga oled läbipõlemise äärel?

Mingisse ringitõmblemise kultuuri on langenud paljud. Stressis pereisa, kes usub, et tal ei ole muud valikut, kui võtta vastu veel üks õhtune ärikohtumine selle asemel, et koju minna. Selle ohver on ka noor ambitsioonikas naine start-up maastikul, kes tunneb kohtingu ajal tugevat survet oma viimased meilid telefonist üle vaadata.

Sellises sõltuvuses on suur osa edukatest Eesti inimestest, kes tahavad palju saavutada ja usuvad, et ainus võimalus selleks on töötada 60h+ nädalas ja olla 24/7 kättesaadav. See on maratoni jooksmine sprindi tempoga. Pidev stress. Suhteprobleemid. Läbipõlemine. Vaimse tervise väljakutsed. Lahutus. Kahjuks on see igapäevane reaalsus väga paljude inimeste elus.