VIDEO Kristina Kallas räägib algava õppeaasta olulistest muutustest

«Kui te esitate küsimusi või koolitöö, siis ta loob uued vastuse. Kui 15 õpilast esitavad sama küsimuse, siis ta ei loo neile sama vastuse. Kes on proovinud sinna sisestada eesti riigieksamite küsimusi, siis tänane süsteem saab sellega hästi hakkama. See tähendabki, et iga kool ning õpetaja peaks olema nendest võimalustest teadlikud,» rääkis Aru.

Uuring, kus vastas umbes 1000 õpetajat, seal selgus, et 72% neist on tehisaru võimalusi kasutanud. Teiseks uuriti, et kui palju on nad midagi oma õpetamises muutnud, siis umbes 50% on midagi muutnud.

«Kui uurida, et mida on muudetud, siis 35 protsenti on öelnud, et nad on hakanud rohkem õpetama kriitilist mõtlemist. Aga meil ei ole ülevaadet, et kuidas seda tehakse. Kõige murettekitavam oli see, et 16 protsenti on muutnud oma kodutöid tehisaru kindlamaks,» lausus Aru. «Me teame, et õpilased ja üliõpilased kasutavad tehisaru,» lausus Aru.

«Kui me küsisime umbes 400 Tartu Ülikooli tudengi käest, siis umbes 70% on kasutanud tehisaru ja nendest umbes pooled kasutavad iga nädal oma kodutöödes tehisaru,» rääkis Aru. «Miks see on probleem? See, kui me kasutame tehisaru kodutööde tegemiseks, siis see viib selleni, et me ise ei õpi,» rõhutas ta.