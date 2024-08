Eesti noored särasid rahvusvahelisel maateaduste olümpiaadil

7.-16. augustil toiminud olümpiaadi individuaalarvestuses said hõbemedali Aaron Unt Pärnu Koidula Gümnaasiumist, Silvia Nafthal Gustav Adolfi Gümnaasiumist ja Liisa Pata Tallinna Reaalkoolist ning pronksmedali Tuuli Hanson Tallinna reaalkoolist.

Olümpiaadi jooksul koguti kõikidelt osalejatelt ära nutiseadmed, et vältida juhendajatega suhtlemist ja tagada võrdne olukord kõigile. Nutiseadmed tagastati alles pärast välitöid, mis tähendas, et õpilased olid viis päeva ilma internetita. See aitas siiski kaasa osalejate vahelisele suhtlusele, kuna kõik võistlejad olid samas olukorras.