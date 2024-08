Tänavu kuulutatakse koolirahu välja Rakveres

Koolirahu liikumise koostööpartnerid on haridus- ja teadusministeerium, MTÜ NÜ TORE, Eesti Õpilasesinduste Liit, Integratsiooni Sihtasutus, SA Kiusamisvaba Kool ja MTÜ Vaikuseminutid. Viimastel aastatel on liikumisega ühinenud ka MTÜ Lastekaitse Liidu programm “Kiusamisest vabaks!” ja projekt “Targalt internetis”.

Koolirahu liikumisel on oma missioon: koolikeskkond peab olema füüsiliselt, sotsiaalselt ja vaimselt turvaline koolipere kõikidele sihtrühmadele. Koolirahu liikumine ei ole mitte ühepäevane sündmus, vaid mõttemaailm ja osa haridusteest, mis vajab kogu ühiskonna poolt teadvustamist ja panustamist. Selle nimel korraldavad koolid õppeaasta jooksul erinevaid üritusi ning teevad järjepidevat tööd, et toetada turvalise koolikeskkonna loomist ja hoidmist, et koolirõõm oleks kättesaadav nii õpilastele, õpetajatele, koolipersonalile kui ka lastevanematele. Koolirahu kokkuleppe allkirjastamine ongi kõige selle aluseks.