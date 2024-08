Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu asub juhtima Ülle Ernits

«Tänane olukord, kus teatud erialade vastu on huvi, kuid tudeng ei saa oma raha eest õppida, pole riigile kasulik ning tekitab ka õppijates nördimust ja küsimusi. Pooldame tasuta kõrghariduse säilimist, kuid samas on selge, et me ei saa tasuta õppekohtade arvu kasvatada ainult sel põhjusel, et noortel on teatud erialade vastu suur huvi. Teinekord on kõige suurem tööjõupuudus just nendel erialadel, mis ehk pole nii populaarsed, aga mis on hädavajalikud julgeoleku, tervishoiu või tööstuse jätkusuutlikuks toimimiseks,» tõi Ülle Ernits näiteid lahendust ootavatest küsimustest.