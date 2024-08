Sariõppimisele kriips peale: varsti enam ei saa kutsekoolis õppida nii palju kui süda lustib

Aianduskooli kurgikasvatusprojekt. Sageli õpivad aiandust täiskasvanud, kelle jaoks see on pigem hobi ja kes pärast kutsehariduse omandamist sel erialal tööle ei hakka.

Haridus- ja teadusministeeriumil (HTM) on plaanis suurem kutseõppe reform, mis ühtlasi tahab muuta täiskasvanute kutseõppe teatud tingimustel tasuliseks. See tähendab, et enam ei oleks võimalik kutseõppes nii palju õppida kui süda lustib. HTMi sõnul puudutab see umbes 3000 inimest.