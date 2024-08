SA Postimehe Fond rahastab seitsme ajakirjandustudengi haridusteed

Margus Vahter õpib ajakirjanikuks Tartu Ülikoolis. Ta on omandanud ajakirjaniku oskuseid juba Virumaa Teatajas, omaaegses Postimees Juunioris ning praegu on õpingute kõrvalt ametis Postimehe saatejuht-toimetajana ning Kuku raadiouudiste toimetajana. Chrislin Metsanurm on seevastu valinud õpingukohaks Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi. Ühtlasi on ta juba 2022. aastast väga mitmekülgset meediat pakkuva Elu24 toimetuse reporter.

Ka Jan Joonas Tuuna valis meediaõppeks Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi ajakirjanduse eriala. Ajakirjandusetöö praktilist kogemust on ta aga omandanud Eesti Rahvusringhäälingus, kus aitas vaatajateni tuua viimast vuti EM-i, oli tänavuse Tartu laulupeo ülekandemeeskonnas, osales Delfi valimisõhtu korraldamises ja on teinud veel palju muudki, mis noorele ajakirjanikule vaid au teeb.

Triinu Ressi nimi on tuttav Postimehe lugejatele. Tartu Ülikoolis meediat õppiv neiu on tänavuse suvereporterina kiiresti toimetusse sulandunud ning saanud hakkama lugudega, mis ei jää kvaliteedilt alla ka kogenud kirjutajatele. Ka Johannes Peetsalu on valinud õpingukohaks Tartu Ülikooli, et oma peres juba kolmandat põlve järjest panustada ajakirjandusse. Ka gümnaasiumi päevil koolilehte teinud noormees on suures meedias saanud esimesed kogemused ERR-i raadiouudiste toimetuses.