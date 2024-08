Vajad puhkust, lõõgastust ja toredat ajaveetmist?

Loo mälestusi, mis ei kao!

Wasa hubastes peoruumid laienevad rohelust täis sisehoovi - sellel kaunil ning rahulikul rohealal saab korraldada kõike meeldejäävat - ka sumedaid aiapidusid, tähistada pulmi või korraldada isegi muruniidukite näitust.

Kui Sul on ürituse idee juba olemas, siis Wasas saad selle ellu viia - seminarid, pulmad, minietendused, töötoad, esitlused, kontserdid, suvepäevad, koolitused, sünnipäevad ja kõik teised tähistamised ning Sinu olulised sündmused.

Suvisel ajal saab tegevusi laiendada ustest avanevale pargialale, kus on võimalik korraldada moerevüüd, kinoõhtuid või lausa tantsumaratone, pakkudes seeläbi vaheldust tavapärasele tegevusele siseruumides. Koostöös erinevate meelelahutajatega korraldame teile meeldejääva elamuse!

Kõik mugavused on kiviviske kaugusel!

Soovite tegusa päeva järel lõõgastust? Spaahotelli uksed avanevad otse rannaparki. Jalutuskäik mererannal või kosutav sauna- ja basseinikülastus Wasa Resort spaas teeb mõtte klaariks ning rahustab meeli.

Vahemerelised maitsed, mida koos sõpradega jagada!

Loomulikult on võimalik tellida Wasa Resort restorani parimaid roogasid ja suupisteid, sest lisaks spaale ning hotellile on seminariruumidel otseühendus ka restoraniga, mille suvise uuenenud menüü on koostanud Joel Ostrat. Menüü on koostatud Itaaliapärase Vahemere vibega ning valikus leiab roogasid, mis on ideaalsed sõpradega jagamiseks! Menüüst leiad kindlasti midagi, mis rõõmustab su maitsemeeli!

Tulge nautima tärkamisaega Wasa heaolumaailma!

Meie Wasa spaas usume, et heaolu ja ilu on liikumises, vaikuses, eneseväärtustamises, värskes õhus, mereääres ja igapäevastes väikestes rutiinides. Oleme Wasa heaolumaailmas abiks, et luua just Sulle sobivaid lõõgastavaid hetki. Wasas ootavad Sind isikupärased keha- ja näohoolitsused, privaatne atmosfäär ja hooliv ilutiim.

Iga teenus ja toode on valitud just nii, et see oleks kirss Sinu puhkusehetkedele Wasa Resortis.

Tule uudistama seminarikeskuse uusi ruume juba täna, sest broneerimine sügis- ja talvehooajaks on juba avatud — broneeri kasvõi terve maja! Saada oma kontaktid või päring e-postile events@wasahotels.ee ning sinuga võetakse ühendust.

Lisainformatsiooni leiad siit.

Kohtume Wasa Resortis!