Parim kiusuennetaja on teist aastat järjest Antsla gümnaasium.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul iseloomustab õnnelike inimeste ühiskonda see, et vägivalla tase on praktiliselt olematu. «Vägivald, ükskõik mis vormis ta end väljendab, on vägivald ja see teeb inimesed õnnetuks. Õnnelikkuse indeks tõuseb sel juhul, kui ühiskond on suutnud tegeleda enda sees selle vägivallaga, seda vägivalda välja juurida ja ühiskonnas tekitada arusaama, et vägivald ei ole mitte millelegi lahendus mitte kunagi,» sõnas Kallas.