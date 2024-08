Kõige julgema kooli tiitli pälvis Pärnu ühisgümnaasium

Stipendiumi žüriis olid Haridustrefi korraldajad Lilian Promet ja Kristi Jõeorg, LHV Panga jaepanganduse juht Annika Goroško, haridus- ja teadusministeeriumi üldhariduse valdkonna juht Marjeta Venno ning Tallinna haridusameti hariduskorralduse osakonna peaspetsialist Madis Annus. Žürii hindamispõhimõte oli, et iga liige valis kolm tugevamat ja andis neile kas kolm, kaks või ühe punkti.

Haridustrefi peatoetaja, LHV Panga jaepanganduse juht Annika Goroškole on matemaatika südamelähedane: ta on erialalt ökonomist ning ka praegune töö on numbrite maailmas. Seetõttu ei olnud tal keeruline nimetada Veronika Grigorjeva uuendusmeelseks õpetajaks.