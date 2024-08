Sajad haridustöötajad kogunevad Paidesse Haridustrefile

Haridustreff on haridusvaldkonna üks aasta tähtsamaid sündmusi, kus õpetajad, koolijuhid, haridusspetsialistid ja teised haridusega seotud inimesed kogunevad, et arutada valdkonnaga seotud teemadel, jagada kogemusi ja õppida uusi lähenemisviise.

Kolmandat korda toimuvat Haridustreffi juhivad AHHAA teaduskeskuse juhataja ja teaduse populariseerija Andres Juur ning Rakett69 saatejuht ja eesti füüsik Aigar Vaigu. Teiste seas astuvad tuleval nädalal publiku ette inspiratsiooniesineja Roland Tokko, endine IT ettevõtja ja tänane füüsikaõpetaja Oleg Shvaikovsky, isiksusetüüpide spets Kaido Kubri, neuroteadlane Jaan Aru, näitlejast psühholoog Rita Rätsepp, Järvamaa kutsehariduskeskuse juht Rein Oselin, haridus- ja teadusministeeriumi kutsehariduse reformi juht Triin Laasi-Õige, Reemo Voltri Eesti Haridustöötajate Liidust, ettevõtja ja Eesti Tööandjate Keskliidu hariduse töörühma juht Veljo Konnimois, emakeele õpetaja Terje Varul Tallinna Polütehnikumist ning Eveli Kuklane, Võrumaa haridus- ja tehnoloogiakeskuse Ewers juht.

Esmakordselt kuulutatakse sel aastal välja ka LHV uuendusliku õpetaja ja julge kooli stipendiumid, mille suurus on vastavalt 1000 ja 2000 eurot. Samuti on uudis lasteaednike ala ja kutsehariduse vestlusring kell 14.45.

Kohapeal on lisaks liikumispausid, saab tutvuda Eesti EdTech ettevõtetega ning arvukad võimalused keha kinnitamiseks.

Haridustrefi messialale on tulemas Nõmme huvikool, Montessori kool, Edu Akadeemia, Väike Vanker, Maurus, MTÜ Meelte Kool toiduõppe koolitused, Rikardia platvormilt leiab infot erinevate teraapiate ja praktikate kohta, Käsitöölised FIE Hele Kingisepa juhtimisel, Taibutera, Kõnekindlus, Keerdus, New Venus Ehted, Praktikal Education, Motor OÜ, MTÜ Eluks Valmis, HARNO, kaitseressursside amet, Eesti Lasteaednike Liit, Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsioon ja teised.