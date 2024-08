Need koolitused aitavad sul IT valdkonnas läbi lüüa

Auroras saad parimad võimalikud teadmised ning suurepärase platvormi tööturule ja IT maailma sisenemiseks. Lisaks väikeses grupis kontaktõppele pakutakse ka videoloengute ja projekti juhendamise võimalust, sest kõige efektiivsem õpe on see, kui sa jõuad rahulikult teemad läbi mõelda ja iseseisvalt teadmisi rakendada.

Täpsemat infot koolituste kohta leiad siit.

Varakult koolitusele registreerudes on võimalik saada ka ettevalmistavaid õppematerjale, millega end koolituseks ette valmistada.

Milliseid tehnoloogiad on sul Auroras võimalik õppida?

React on front-end maailmas kõige nõutum ning tööle saamise võimalusi hinnatakse väga heaks. Vaieldamatult kõige populaarsem ja võimsam front-end veebiraamistik, millega on võimalik kõike teha, alates mobiilirakendustest kuni veebilehtedeni.

Angular – et seda oskavad vähesed, aga ettevõtete seas on Angularile suur nõudlus, on see üks parimaid tehnoloogiaid, mida õppida, sisenemaks edukalt IT tööturule.

Ionicu abil on võimalik kirjutada mobiilirakendusi nii Android kui ka Apple kasutajatele üheaegselt. Ionicut kirjutatakse Angulari põhjal, seega koos Ionicu õppimisega peaks õppima selgeks ka Angulari põhitõed.

Spring - tegemist on Java kõige populaarsema ja kasutatavama raamistikuga. Igal Java arendajal peab olema Java Spring selge, et oleks võimalik struktureeritud, lihtsat ja selget Java koodi kirjutada.

Hibernate'i käsitletakse Aurora koolitustel koos Spring'iga, kuna nende kasutamise oskused on Java keeles edasijõudnutele sarnaselt vajalikud.