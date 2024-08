Viimane võimalus on kandideerida Tartu Ülikooli mikrokraadiõppesse

Töötavale õppijale mõeldud paindlikud mikrokraadiprogrammid toimuvad mugavalt sessioon- või veebiõppena. «Muutuval tööturul on täiendusõpe aina olulisem ja mikrokraadiprogrammi läbimine on hea võimalus suurendada oma tööalast konkurentsivõimet,» selgitas Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja Tiia Ristolainen.

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, milles arvestatakse tööturu vajadustega. See on loodud tasemeõppeainete põhjal ja osalejad õpivad üldjuhul koos üliõpilastega. Mikrokraadiõppe maht on 12–30 EAP-d ja see kestab enamasti semestri või kaks. Programmi läbinu saab soovi korral jätkata tasemeõppes.