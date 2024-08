Tudengivormel saavutas Saksamaal pingelises võistluses teise koha

12. augustil saabus tudengivormeli meeskond Saksamaale Hockenheim ringile, et järgneva nädala aja jooksul Formula Student võistlussarjas maailma tippülikoolidega rinda pista. Antud etapp on üks prestiižikamaid ja suurima konkurentsiga etappe kogu maailmas. Võistlusel pandi elektrivormel FEST24 proovile nii juhiga kui ka juhita.

Staatilistel aladel, nagu disaini- ja kuluaruande kaitsmine ning äriplaani esitamine, ei ole Team Tallinn sel aastal nii säravaid tulemusi näidanud kui möödunud hooajal. Seda eelkõige seetõttu, et suur osa tiimist on igal aastal uus ning meeskonnaliikmete teadmised, samuti ka kohtunike hindamismetoodika on selles osas aastast-aastasse natukene kõikuv. Küll aga on Eesti tudengid sel aastal silma paistnud dünaamilistel aladel ning seljatanud eelmist hooaega varjutanud töökindluse probleemid.