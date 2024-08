Õpetajate töötasu on hoogsalt kasvanud, kuid taset on raske hoida

Arenguseire Keskuse ekspert Eneli Kindsiko tõi välja, et haridusvaldkonna arengukavas 2021−2035 on seatud eesmärgiks, et üldhariduskooli ja kutsehariduse õpetaja keskmine palk peab olema 120 protsenti Eesti keskmisest. «Kindlasti on see väga positiivne, et siht õpetajate palga asjus sai saavutatud ning kiiremini, kui on varem prognoositud. Samas riigieelarve keerulise seisu tõttu võib taseme hoidmine lähiaastatel osutuda üle jõu käivaks,» ütles Kindsiko.

Eesti Pank prognoosib käesolevaks aastaks keskmise palga kasvu 7,4 protsenti, seega arengukavas eesmärgiks seatud 120 protsendi taseme hoidmine eeldaks sellel aastal õpetajate keskmise palga jõudmist 2362 euroni.

Kindsiko sõnul ilmestavad aga Eesti õpetajate töötasu arengut ajas ühekordsed kõrged tõusud. «Näiteks aastatel 2008 ja 2023 on ulatuslikud palgatõusud korvanud õpetajate palga mahajäämuse, kuid õpetajatele looks suurema kindlustunde ühtlasem iga-aastane palgatõus. See toetaks ka õpetajaameti atraktiivsust,» rõhutas ta.

Arenguseire Keskus toob lühiraportis välja, et õpetajate töötasu regionaalne konkurentsivõime on kasvanud, kuid maakonniti on see väga erinev. Näiteks Harju maakonna õpetaja teenib oma maakonna keskmisest palgast 13 protsenti enam, kuid Ida-Virumaal võib õpetaja saada 55 protsenti üle maakonna keskmise.