Rakenduskõrgkoolidesse oli tänavu rekordarv sisseastujaid

«Näeme, et huvi rakenduskõrgkoolides õppimise vastu on suur ja võrreldes eelmise aastaga kasvanud. Usun, et see ei rõõmusta mitte ainult kõrgkoole, vaid ka tööandjaid, sest oskushariduse populaarsuse kasv ja väärtustamine tähendab ühtlasi ka rohkem kõrgharitud spetsialiste Eesti tööturule,» rääkis Eesti Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esimees ja Tartu Tervishoiukõrgkooli rektor Ulla Preeden.