Kooli lõpetamine. Foto on illustratiivne.

Iga aasta jätab haridustee katki ligi 700 põhikoolilõpetajat ning umbes sama palju noori langeb järgnevatel aastatel ka gümnaasiumist ja kutsekoolist välja. See tähendab, et iga viies elluastuja on endiselt põhiharidusega.