Noored Kooli programm saadab koolidesse 39 alustavat õpetajat

Alustavad õpetajad on läbinud suvise ettevalmistuskoolituse ning kahenädalase linnalaagri Narvas. Uute osalejate hulgas on eesti keel teise keelena, eesti keele ja kirjanduse, inglise keele, matemaatika, loodusainete ning ajalooõpetajaid.

24-aastane Eha-Liis Võrno hakkab õpetama eesti keelt teise keelena Narva Kreenholmi koolis. «Otsisin kohta, kus minust oleks kõige rohkem kasu. Tundub, et see koht on just Narva.»