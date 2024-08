Hinnavõrdlus: koolitarvete ostukorvi maksumus on poodides vähenenud

Augusti alguses pakub 18,04 euroga soodsaimat vajalike koolitarvete valikut Barbora, kes napsas odavaima jaeketi tiitli teist aastat järjest. Võrreldes eelmise aastaga oli hinnalangus samas jaeketis ligi 17 protsenti.

Swedbanki finantshariduse valdkonnajuhi Grete Koho sõnul on näha, et koolitarvete hinnatõus on pidurdunud. «Kui mullu oli kõige odavam koolitarvete ostukorv 21,66 eurot, siis tänavu on see 18,04 eurot. Uuringusse kuulunud 22 toote kogumaksumus on aastaga vähenenud Barboras, ePrismas ja Rimi e-poes, e-Selveris on see jäänud 2023. aasta tasemele. See muudatus teeb lapsevanemate elu veidi kergemaks,» ütles Koho.

Koolitarvete hinnavõrdluses vaadeldakse vaid üht osa ja väga konkreetset valikut koolialguse kulutustest, seega on rahatark oste ette planeerida. «Sageli on vaja ka garderoob üle vaadata või lapse tuba korda sättida. Kulude kontrolli all hoidmiseks tasub mõelda väljaminekute hajutamise ja ka taaskasutuse peale, näiteks osta koolikott, koolivorm, kooliriided või koolimööbel teiselt ringilt. Samuti on hea nipp kampaaniaid ära kasutada,» lisas Koho.