Õpetajad kogunevad «Lae end» haridusprogrammi avakoolitusele

Õpetajad külastavad haridusprogrammi ellu kutsunud ettevõtteid, et näha seal füüsika, keemia ja inseneriameti praktilisi näiteid. Õpetajad loovad koostöös Videoõpsi meeskonnaga õppevideod, mis katavad 7. klassi loodusõpetuse õppeprogrammi, et toetada õpetajaid koolides ning noori iseseisvas õppimises. Lisaks saavad õpetajad korraldajatelt kingiks Praktikali õppekomplektid praktiliste tundide läbi viimiseks. Programmi lõpus saavad õpetajad rahalise preemiana 13. kuupalga ehk 2184 eurot brutos, mis on võrdne 2024. aasta õpetaja keskmise palgaga.

Ettevõtted ABB, Enefit, Fermi Energia, LHV, Nordecon ja Metrosert lõid koostöös haridusmaastiku eestvedajatega õpetajatele suunatud programmi «Lae end», et viia kaasaegsem õppekogemus kõigi füüsikat ja keemiat õppivate põhikoolilasteni üle Eesti. Programmi partneriteks on Eesti Füüsika Selts, Eesti Keemiaõpetajate Liit, Praktikal ja Videoõps.

Kutsekoja tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteemi OSKA koostatud analüüsist selgus, et jätkuvalt on suur õpetajate asendusvajadus. Eeskätt on puudu matemaatika ja loodusainete õpetajatest. Tekitamaks noortes huvi reaalteaduste õppimise vastu, on tarvis inspireerivaid õpetajaid, kes oskaksid õpitavat reaalse eluga siduda, innustaks küsima, kahtlema ja katsetama. Noortes huvi tekitamiseks on vaja, et ka õpetajal endal oleks õppetöö läbiviimine põnev ja seda «Lae end» programm neile pakubki, viies õpetajad kokku haridusvaldkonna uuendajatega.