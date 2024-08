Sisekaitseakadeemia saab uue strateegia elluviimiseks teadusprorektori

Sisekaitseakadeemia rektori Kuno Tammearu sõnul on akadeemia visioon olla targa turvalisuse arengupartner ja nii on teadusel ja arendustegevustel väga oluline roll selle saavutamisel. «Oleme võtnud sihiks vedada eest turvalisuse haridust ja teadust, seega teadus peab toetama, et elu Eestis veelgi turvalisemaks luua. Riin Tamme näol leidsime väga tugeva prorektori, kelle senised kogemused, koostöövõrgustik ja teadusmaastiku tundmine kindlasti akadeemia visiooni saavutamisele kaasa aitavad,» on rektor kindel.