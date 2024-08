Üle 400 Tallinna lapse saab kingituseks koolitarvetega ranitsa

«Kooliaasta algust ootavad kõik pered ning tore on seda tähistada ühise kinokülastusega. Lapsevanemad teavad, et lisaks kooliaasta algusega kaasnevale rõõmule tähendab see perele ka märkimisväärset rahalist kohustust, mistõttu on oluline pakkuda vajalikku tuge vähekindlustatud peredele. Koostöös Eesti Punase Risti Tallinna seltsi ja teiste toetajatega annab Tallinna linn omapoolse panuse,» rääkis Tallinna abilinnapea Karl Sander Kase.

Kase toob välja, et tänu kampaaniale saavad lapsed vajaliku juba aegsalt kätte. «Kampaania puhul on oluline, et erinevalt linna rahalisest toetusest esimesse klassi astuvale lapsele, saab pere kooliks vajalikud vahendid kätte enne õppeaasta algust. Sügisel saavad pered ka õppeaasta alguse toetuse, mis on mõeldud kõigile tallinlastest õpilastele. Toetus on esimesse klassi minevale lapsele 320 eurot ning alates teisest klassist 100 eurot. Seda on võimalik taotleda Tallinna veebilehel. Soovime Tallinna linna poolt kõigile lastele ja peredele edukat peagi saabuvat kooliaasta algust.»