Kristina Kallas: venekeelsete koolide noorte matemaatika tulemus on teinud suure languse

«Eestikeelsete noorte inglise keele oskus on arenenud 10 aastaga aina paremaks ja täna on keskmine punktisumma 91 / 100st. Kas peaks kõrgemat taset inglise keeles juba nõudma põhikooli lõpus, sest tundub, et on liiga lihtne?» kirjutas minister sotsiaalmeediassee.

Teiseks märkas ta andmeid võrreldes, et pandeemia ei omanud mõju inglise keele tulemustele eestikeelsetel noortel, kuid omas mõju venekeelsete noorte inglise keele tulemustele. «Kas põhjus on see, et eestikeelsed noored õpivad inglise keelt mitte nii suures mahus koolis, vaid mujal ja venekeelsed noored saavad seda peamiselt siiski koolist ja kui kool on kinni, siis ....? Miks venekeelsed noored ei ammuta inglise keelt mujalt kui koolist?» kirjutas Kallas.