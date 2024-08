Maaülikool avas lisavastuvõtu magistriõppesse

Õppeosakonna juhataja Ina Järve sõnul on täiendava konkursi eesmärk täita vabaks jäänud õppekohad ja anda võimalus hilisematele otsustajatele. «Meie kogemus näitab, et palju inimesi teeb otsuse jätkata oma kõrgharidusteekonda magistriõppes alles pärast suvepuhkuse lõppu. Sügise lähenedes hakatakse mõtlema, mida juurde õppida. Magistriõppesse tulijate hulgas on nii värskeid bakalaureuseõppe lõpetajaid kui ka juba neid, kellel ülikooli lõpetamisest pikem aeg möödas. Magistriõpe on paindlik ja toimub sessioonõppevormis, see võimaldab edukalt õppida ka töö kõrvalt,» rääkis Järve.