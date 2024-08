Haridustrefi stipendiumile kandideerib 10 õpetajat ja 18 kooli

Haridustrefi korraldajad Lilian Promet ja Kristi Jõeorg on stipendiumikandidaatide hulgaga väga rahul. «Tahtsime, et meil oleks lisaks tõhusale haridusteemadel arutlemisele ka oma mõõdupuu, millega Eesti haridusmaastikul arvestataks ja nii panimegi käima stipendiumikonkursi ning valime esmakordselt taotluste seast uuendusmeelseima õpetaja ja kõige julgeme kooli. Stipendiumist saab traditsioon ja usume, et järgmistel aastatel on meie konkurss veelgi kaalukam,» rääkisaid Promet ja Jõeorg.

Haridustrefi peatoetaja LHV Panga jaepanganduse juhi Annika Goroško sõnul on rõõmustav, et stipendiumi vastu on suur huvi nii koolidel kui ka õpetajatel. «LHV stipendiumidega soovime uuendusmeelseid õpetajaid ja julgeid koole tunnustada. Parimate praktikate esiletõstmine annab võimaluse uuenduslikke ideid laiemalt jagada, et meie haridusvaldkonnale veelgi enam hoogu anda. Haridus on Eesti tugevus ning sellest sõltub otseselt nii inimeste ühiskondlik heaolu kui ka Eesti edaspidine majanduslik edu tervikuna,» sõnas Goroško.