Põhikooli lõpuhinnete väljapanemise aeg nihkub varasemaks

Ministeeriumi keskhariduse arendusjuhi Mari Tikerpuu sõnul on muudatuse eesmärk muuta kogu protsess õpilase ning ka kooli vaates selgemaks ja loogilisemaks. «Kuna lõpueksamid toimuvad nüüd varem, tuli üle vaadata kehtiv kord, mille järgi lõpuhinded pandi välja enne eksamiperioodi. Nüüd on 1. juuniks ehk enne sisseastumisi selged lõpuhinded ja eksamitulemused. Lisaks väheneb ka vastuvõtvate koolide koormus, kuna nad saavad lõpuhindeid põhiainetes sisseastumisel arvesse võtta ning keskenduda vajadusel oma kooli eripärast lähtuvate katsete läbiviimisele.»

2025. aastal algavad põhikooli lõpueksamid 21. aprillil ning tulemused selguvad 16. maiks. Kui lõpueksamid ühel või teisel põhjusel ebaõnnestuvad, peab õpilasele jääma ajavaru, et vajadusel sooritada korduseksamid ning likvideerida võlgnevused ja saada õpitulemused ka kõigis teistes õppeainetes.

Konkreetne tähtaeg lõpuhinnete väljapanemisele annab kindluse, et kõigil põhikooli lõpetajatel on 1. juuniks selge, kas põhikooli lõpetamise tingimused on täidetud, mis ühel või teisel moel mõjutab ka nende edasist õpiteevalikut.