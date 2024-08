Kümme Eesti koolinoort lendavad kaaluta olekusse

Tema sõnul oli kandidaatide seas gümnasiste, kes on juba näiteks tudengisatelliitidega seotud, ja ta on veendunud, et suudeti mitmele noorele kosmosepisik sisse süstida. «Rikas riik ja tark rahvas algab heast loodus- ja täppisteaduste haridusest. Estronaudi konkurss pakkus osalejatele kogemusi, mida igapäevaelus ei pruugi saada ning avas paljudele osalejatele uksi, mis muidu võinuks veel aastateks suletuks jääda,» ütles Juur.

Estronaudi kommunikatsioonijuhi Karl-Kristjan Neufeldi sõnul suutsid noored ka korraldusmeeskonda üllatada. «Võistlejate motiveeritus ja nutikus ületas igati kõiki meie ootusi. Iga vooruga jäid sõelale aina tugevamad kandidaadid, mis tähendab, et tänased võitjad on täielik koorekiht. Üksnes viimase vooruni jõudmiseks pidi noor näitama, et ta on ääretult tark, osav, füüsiliselt võimekas ja ka vaimselt vastupidav. Ma julgen küll väita, et kõigil kandidaatidel on väga helge tulevik ees.»