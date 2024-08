Omavalitsused: küsimustele haridusleppe kohta pole vastuseid tulnud

Liit leiab, et kui puuduvad vastused sisulistele küsimustele, ei ole omavalitsustel võimalik haridusleppe teemat volikogudes arutada.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektori Jan Trei sõnul on ministeerium väljendanud soovi olla läbirääkimiste laua taga erinevate osapooltega, ent kahjuks ei ole selle aasta praktikast lähtudes ministeeriumi tegelik suhtumine läbirääkijatesse lugupidav. «Nagu mitmel korral selle aasta jooksul, ei ole meie kirjale, mis viimane kord koondas omavalitsustelt kogutud küsimusi, taaskord vastust. Linnad ja vallad ei küsi neid küsimusi niisama nalja pärast. Selgete vastuste saamine on määrava tähtsusega selleks, et kohalike omavalitsuste volikogud saaksid arutada ja kaaluda volituste andmist haridusleppe allkirjastamiseks,» sõnas Trei.