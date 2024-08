Uuring: noored soovivad oma töökorralduse üle ise otsustada

Paindlikkus tööaja ja -koha suhtes on noorte jaoks endiselt kõige olulisem aspekt. Uuring näitab, et 96 protsenti vastanutest peab paindlikkust oma tööelus kriitiliseks teguriks. «See kajastab noorte soovi tasakaalustada töö ja eraelu, et kohandada oma töötamise aega ja kohta vastavalt vajadustele. Võimalus ise tööelu planeerida suurendab tööga rahulolu ja produktiivsust,» ütles Wise’i vanem personalinõustaja Brett Lemsalu.

Noored hindavad arengut

Lisaks paindlikkusele ootavad noored tulevaselt tööandjalt selgeid ja ambitsioonikaid karjäärimudeleid. 91 protsenti uuringus osalenud noortest peavad mitmekesiseid karjäärivõimalusi väga tähtsaks. Veidi olulisem on see tüdrukutele kui poistele. «Noored tahavad oma tööalast arengut näha selge teekonnana, kus neil on võimalus kasvada ja areneda,» selgitas Lemsalu.

Toimunud on suur hüpe kliimamuutuste negatiivsete mõjude vältimise olulisuses. Möödunud aastal arvas vaid 22 protsenti noortest, et töökoha panus kliimasoojenemise vältimiseks on oluline. Sel aastal peab seda oluliseks lausa 74 protsenti vastanutest, sealjuures 77 protsenti tüdrukutest ja 67 protsenti poistest.

Ühiskondlik aktiivsus on langenud

Pisut on langenud soov lahendada ühiskondlikke probleeme. Kui eelmisel aastal pidas seda aspekti oluliseks 91 protsenti noortest, siis sel aastal 86 protsenti. Vaatamata mõningasele langusele ootavad noored tööandjatelt võimalust teha tööajast vabatahtlikku tööd ja panustada ühiskondlikesse projektidesse. Lisaks on vastanutest 92 protsendi jaoks oluline, et ettevõte seisaks võrdsuse, kaasatuse ja sotsiaalse mitmekesisuse eest.