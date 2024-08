Vaata, kes on tänavused Kristjan Jaagu stipendiumi saajad

Haridus- ja noorteameti väljaantava stipendiumi abil minnakse sel aastal magistri- või doktorikraadi omandama Suurbritannia, Rootsi, Šveitsi, Hollandi, Saksamaa, Belgia, Soome ja Ameerika Ühendriikide tippülikoolidesse.

Haridus- ja noorteameti stipendiumite ja toetuste tiimi juhi Evelin Einla-Polluksi sõnul oli sel aastal sarnaselt eelmisega palju taotlusi magistriõpinguteks, kuid võrreldes eelmise aastaga oli kahekordistunud taotluste arv doktoriõpinguteks. „Jätkuvalt on üheks eelistatuimaks valikuks Suurbritannia kõrgkoolid, mis on tuntud oma kõrge taseme poolest,“ sõnas Einla-Polluks, lisades, et eelmisel paaril aastal on enim taotlusi esitatud Põhjamaade kõrgkoolides õppimiseks.

«Selget eelistust erialavalikul sel korral silma ei paistnud. Küll aga asuvad stipendiaadid õppima peamiselt loodus- ja täppisteaduste valdkonna erialadele, keskendudes ühiskonna ja majanduse tuleviku väljakutseid puudutavatele teemadele,» kirjeldas Einla-Polluks tudengite valikuid. «Nõudlus vastava eriala spetsialistide järele Eesti tööjõuturul on ka üks olulisemaid kriteeriume, mida taotluste hindamisel arvestatakse,» sõnas ta.

Stipendium doktoriõpinguteks määrati Janne Kommusaarele, kelle õppekoht on Turun Yliopisto, Johanna Kristiina Jaansoole, kelle õppekoht on King's College Londonis, Scarlett Voolarile, kelle õppekoht on University of Sheffield, Johanna Oleskile õppekohaga University of Notre Dame Du Lac ning Anniki Mikelsaarele õppekohaga University of Oxford.

Stipendiumi magistriõpinguteks pälvisid Lisette Reinvars (University of Southampton), Tiare Birgit Järvsoo (KU Leuven), Uko Rasmus Tiidemann (University of Cambridge), Toomas Roosma (University of Oxford), Paul Erik Olli (ETH Zurich), Rasmus Moorits Veski (École polytechnique fédérale de Lausanne), Kaisa Siimann (RWTH Aachen University), Allar Liivlaid (Uppsala universiteet), Siret Siim (University of Amsterdam), Nele-Rita Põldma (Utrecht University), Lisbeth Verk (Lunds universitet).

Stipendiumile oodati kandideerima üliõpilasi, kes alustavad või jätkavad magistri- või doktoriõpinguid tunnustatud välisülikoolis ning on valmis pärast lõpetamist Eestis tööle asuma.

Kristjan Jaagu välisõppe stipendiume antakse välja alates 2002. aastast. Stipendiumi eesmärk on suurendada rahvusvahelise kogemusega kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistide ja akadeemiliste töötajate hulka Eesti avalikus ja erasektoris, kõrgkoolides ning teadus- ja arendusasutuses.

Uuel õppeaastal jätkub ka 13 varasema stipendiaadi toetamine. Värskete stipendiaatide lisandumisega on 22 aasta jooksul välja antud 256 kraadiõppe stipendiumi, mille kogusumma ulatub ligi üheksa miljoni euroni.