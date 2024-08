Tallinn otsib kampaaniaga koolidesse ja lasteaedadesse õpetajaid

Abilinnapea Aleksei Jašin rõhutas, et praegu, kui Eestis viiakse läbi üks haridussüsteemi suuremaid ja olulisemaid reforme, on eriti oluline, et igas koolis ja lasteaias töötaksid inimesed, kes tahavad ja suudavad pühenduda õpetajaametile ning panustada Eesti riigi kindlasse tulevikku.

«Algava õppeaasta eel näeme, kui palju on Tallinna linna lasteaedades ja koolides oma elukutsele pühendunud inimesi, kes viivad ellu ühte viimase aja olulisemat reformi – ülemineku eestikeelsele õppele. Selle reformi edumõõdikuks on igale lapsele tagatud kvaliteetne haridus ja selle saavutamiseks on meil vaja veelgi rohkem professionaale, kes inspireeriksid ja toetaksid meie noori,» rääkis Jašin.

Ootamas on väärikad töötingimused

Tema sõnul on praegu lasteaed ja kool parim koht, kus anda oma panus Eesti tulevikku, kujundades noortes ühiseid väärtusi ja aidates noori õpiteel. «Neid inimesi, kes võiksid endas avastada õpetajakutsumuse, on meie seas palju ning nende leidmine, julgustamine ja toetamine on Tallinna linna jaoks üks olulisi prioriteete. Meie eesmärgiks on kvaliteetne haridus igale pealinna lapsele ja noorele. Kandidaatidelt ootame kõrghariduse olemasolu ja valmisolekut end täiendada pedagoogika valdkonnas ning lõpuks omandada õpetaja kutse,» rääkis Jašin.